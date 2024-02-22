Лавров оценил реакцию Запада на смерть Навального

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал истерикой реакцию западных государств на ситуацию с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран — членов «Большой двадцатки» (G20), передает ТАСС.

По словам Лаврова, у США и их союзников нет права вмешиваться во внутренние дела РФ. В связи с этим российский министр посчитал постыдными требования Запада провести «независимое расследование» смерти Навального, которая наступила 16 февраля 2024 года.

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал организовать международное расследование смерти Алексея Навального. Дипломат отметил, что Москва должна позволить зарубежным экспертам провести «независимое и прозрачное» расследование обстоятельств случившегося.

Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство не воспринимает призывы к проведению международного расследования по ситуации с Алексеем Навальным. Как сказал представитель президента РФ, в первую очередь речь идет о высказываниях Борреля.

Ранее Запад обвинили в выстраивании новой политической программы на фоне смерти Навального.