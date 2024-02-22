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США заявили, что Украина должна сама принять решение о переговорах с Россией

Постпред США Томас-Гринфилд: Украине надо самой принять решение о диалоге с РФ

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Lev Radin/Global Look Press

Киев должен сам принять решение о необходимости начать мирные переговоры с Москвой. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что Вашингтон четко обозначил свою позицию по данному вопросу. Речь идет о намерении американского руководства «стоять на стороне Украины» до тех пор, пока она нуждается в его помощи.

«Наша позиция — <...> любое решение о переговорах с русскими — это решение, которое должна принимать Украина. И русским было бы интересно взглянуть на это мирное соглашение и понять, в какой момент они могут сесть за стол переговоров», — подчеркнула Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос о готовности Вашингтона надавить на Киев ради диалога с Москвой.

В то же время представитель США уточнила, что перед проведением переговоров РФ «нужно просто» вывести свои войска с Украины. Именно это и должно стать «мирным соглашением» между Москвой и Киевом, резюмировала она.

22 февраля сопредседатель немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али призвала западные государства подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров с РФ. Политик пояснила, что считает этот шаг необходимым из-за ежедневно ухудшающегося положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Ранее в Совете безопасности РФ назвали условие для переговоров с Украиной.

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