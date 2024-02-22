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В ЕС ответили на слова Медведева, назвавшего Киев русским городом

Пресс-секретарь ЕК Стано усомнился в словах Медведева, что Киев — русский город

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано усомнился в словах зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, что Киев является русским городом. Слова Стано передает ТАСС.

«ЕС будет снабжать Украину быстрее и больше, чем возможно, боеприпасами, вооружением, военной техникой, чтобы Украина когда-нибудь выиграла эту войну», — сказал Стано, отвечая на вопрос о задачах Евросоюза не воплотить в жизнь заявления Медведева.

22 февраля Медведев предположил, что взятие Киева может понадобиться для достижения целей специальной военной операции (СВО) на Украине.

В этот же день замглавы Совбеза РФ заявил, что ненавидит всех, кого он считает врагами России.

Также Медведев сравнил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен со лживой женщиной-президентом из фильма «Не смотрите наверх», которая «пудрит мозги огромному количеству людей».

Ранее Медведев охарактеризовал россиян, устраивающих диверсии.

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