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Российский посол назвал власти Украины ширмой для планов НАТО

Посол Любинский: киевский режим — ширма для планов НАТО в отношении России

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MFA Russia/Global Look Press

Власти Украины являются ширмой для прикрытия интересов НАТО, желающего окончательно расправиться со своим соперником в виде РФ, уверен посол России в Вене Дмитрий Любинский. Дипломата цитирует ТАСС.

По словам Любинского, в настоящий момент Запад ведет против России гибридную войну, целью которой является стратегическое поражение российской стороны.

«Киевский режим при этом лишь ширма, прикрывающая амбиции НАТО по окончательному решению российского вопроса... Они не боятся принести на алтарь своих кровожадных интересов Украину и ее жителей, постоянно вдалбливая тезис о готовности вести войну «до последнего украинца», — заявил посол.

До этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что страны Запада надеялись, что Москва потерпит поражение в противостоянии с Киевом в короткие сроки, однако их надежды не оправдались. По его словам, политическую элиту США необходимо держать в постоянной уверенности, будто Украина вот-вот победит. В противном случае, отметил Медведев, конфликт закончился бы гораздо раньше.

Ранее кандидат на пост генсека НАТО заявил, что Западу придется договориться с РФ.

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