Медведев раскритиковал реакцию жены Навального на его смерть

Реакция Юлии Навальной на смерть ее мужа Алексея Навального произвела впечатление, что она этого ждала. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает «Лента.ру».

«Посмотрите на улыбающееся счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь», — заявил Медведев.

22 февраля Медведев заявил, что западные страны выстроили на основе смерти Алексея Навального целую политическую программу, не дождавшись результатов расследования.

Навальный отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области с июня 2022 года. В декабре 2023 года стало известно, что его перевели в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. 16 февраля 2024 года во ФСИН сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Канаде посоветовали не вмешиваться в дела России из-за новостей о Навальном.