Медведев заявил, что Запад выстроил на основе смерти Навального политическую программу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил журналистам, что западные страны выстроили на основе смерти Алексея Навального целую политическую программу, не дождавшись результатов расследования, передает ТАСС.

«Это все выглядит удивительно, поскольку у них (западных стран. — «Газета.Ru») нет даже данных еще о том, что произошло», — сказал он, комментируя предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля присвоить санкционному механизму за нарушения прав человека имя Навального.

Медведев отметил, что ничего хорошего про Навального сказать не может.

По его словам, Россия сейчас «живет другим», если есть сторонники Навального, то с этим «надо считаться, но не преувеличивать этот фактор».

«Никто с ним (Навальным. — «Газета.Ru») сейчас не борется, это тоже понятно, потому что человека уже нет», — сказал зампред СБ РФ.

Он также рассказал, что не считает возложение цветов в память о Навальном преступлением или правонарушением, при этом Медведев назвал «издержками» реакцию властей некоторых регионов на эти акции.

До этого Боррель призвал к расследованию смерти Навального на международном уровне.

Ранее Медведев предрек западным политикам уход в небытие.