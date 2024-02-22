Медведев заявил, что расчет Запада на проигрыш России не оправдался

Старны Запада надеялись, что Россия потерпит поражение в противостоянии с Украиной в короткие сроки, однако их надежды не оправдались. Об этом заместитель руководителя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, передает kp.ru.

По его словам, основной расчет Запада был на проигрыш России, с учетом гибридной войны, которая была развязана против страны, с учетом того, что ей «противостоит весь западный мир». В зарубежных СМИ активно писали о том, что РФ скоро рухнет, разделится на части и у нее не хватит сил противостоять НАТО.

«События развиваются совершенно по другому сценарию», — сказал Медведев.

Политик высказал мнение, что все эти публикации в западных СМИ направлены не на западных читателей, а на элиты, заинтересованные в продолжении российского-украинского конфликта. По его словам, политическую элиту США необходимо держать в постоянной уверенности, будто Украина вот-вот победит.

В противном случае, отметил Медведев, конфликт на Украине закончился бы гораздо раньше.

В этом же интервью Медведев заявил, что переговоры с Украиной станут возможны, когда сменится «киевский режим».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.