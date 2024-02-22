Медведев предположил, куда оседает финансовая помощь США Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что деньги, выделяемые США Украине, во многом расходуются на поддержку американского военно-промышленного комплекса. Своим мнением он поделился в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

«Понятно, что эти деньги в значительной мере идут на поддержание военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов, но с другой стороны, они не тратятся на социальные задачи, на экономические задачи», — сказал Медведев.

До этого зампред Совбеза РФ заявил, что украинские власти показали себя «банальными и бескомпромиссными ворюгами», крадущими большие средства на вооружение, направляемое Киеву.

В январе генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч признал проблемы с отслеживанием оборонной помощи США Украине и заявил, что министерство обороны не осуществляло надлежащим образом надзор за оборонными поставками Киеву.

21 февраля депутат Верховной рады Александр Дубинский сравнил предоставление помощи Украине со стороны Запада под залог природных ресурсов страны с рэкетом.

Ранее Медведев предрек политикам Запада уход в небытие.