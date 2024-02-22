Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом, которого заждались в РФ. Его слова в ходе интервью российским СМИ передает РИА Новости.

«Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все», — сказал Медведев.

По мнению политика, Одесса является «российским, русским» городом в силу его истории и того, какие там живут люди и на каком языке они говорят.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал четыре области Украины «абсолютной Россией». По его словам, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

В конце января подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России полностью разгромят украинские войска и одержат победу над ними в 2024 году.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер также допускал, что под контроль России в перспективе перейдут Харьков, Днепропетровск, Одесса и Николаев.

Ранее Медведев спрогнозировал уменьшение Украины до Львовской области.