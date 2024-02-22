Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Медведев призвал Одессу вернуться домой

Зампред СБ Медведев назвал Одессу русским городом

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Одессу русским городом, которого заждались в РФ. Его слова в ходе интервью российским СМИ передает РИА Новости.

«Про Одессу я могу просто сказать: Одесса, возвращайся домой. И все», — сказал Медведев.

По мнению политика, Одесса является «российским, русским» городом в силу его истории и того, какие там живут люди и на каком языке они говорят.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости назвал четыре области Украины «абсолютной Россией». По его словам, историческими российскими территориями являются Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области.

В конце января подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Вооруженные силы (ВС) России полностью разгромят украинские войска и одержат победу над ними в 2024 году.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер также допускал, что под контроль России в перспективе перейдут Харьков, Днепропетровск, Одесса и Николаев.

Ранее Медведев спрогнозировал уменьшение Украины до Львовской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами