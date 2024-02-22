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Байден поддержал кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека НАТО

Politico: Байден поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

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Global Look Press

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на официального представителя США.

Поддержка Байдена, как пишет издание, может побудить больше союзников поддержать выдвижение Рютте после нескольких месяцев борьбы между ним и несколькими другими европейскими лидерами за эту должность.

Нынешний глава альянса Йенс Столтенберг занимает этот пост с 2014 года, срок его полномочий заканчивается в октябре.

Выдвижение Рютте к роли генерального секретаря ставит его на путь столкновения с Россией, и если Дональд Трамп снова станет президентом США, голландскому премьеру придется преодолеть скептицизм республиканцев в отношении НАТО и коллективной безопасности, подчеркивает Politico.

До этого в НАТО признали отсутствие непосредственной военной угрозы.

Ранее в НАТО понадеялись на преданность США при президентстве Трампа.

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