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Движение «Я/Мы Сергей Фургал» признано экстремистским

Прокуратура: движение «Я/Мы Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено

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РИА «Новости»

Общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» было объявлено экстремистским и запрещено в России. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.

Ведомство подало иск в Хабаровский краевой суд о признании движения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории страны. Судебное заседание было назначено на 22 февраля и уже прошло.

На сайте прокуратуры дано объяснение: «Установлено, что межрегиональное общественное движение «Я/МЫ Сергей Фургал» под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность.

Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества. Фактическими целями являются создание условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем».

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признал вину по уголовным делам, в которых его обвинили. После его задержания летом 2021 года в Хабаровске начались протестные акции, включая митинги «Я/МЫ Сергей Фургал». Изначально акция с подобным названием прошла в поддержку задержанного журналиста Ивана Голунова в Москве.

Год назад Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. В настоящее время в Московском суде рассматривается второе дело экс-губернатора о хищении активов МСП Банка.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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