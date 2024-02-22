В Киеве заявили, что польские фермеры решили унизить украинцев протестами на границе

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что польские фермеры своими протестами на границе решили унизить украинцев. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

По словам Подоляка, польские фермеры, осознавая, что Украина находится в чрезвычайно тяжелом положении, решили перекрыть границу, тем самым нанеся удар в самую болезненную точку и унизив украинцев.

Подоляк обвинил польских фермеров в том, что они не считают достойным делом противостояние Киева Москве и думают лишь о том, чтобы получать доход и хорошо жить.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску до 24 февраля приехать на границу между странами, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

До этого генеральный консул Польши во Львове Элиза Дзвонкевич заявила, что ей стыдно за действия соотечественников-фермеров, которые протестуют на границе с Украиной.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.