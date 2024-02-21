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В Госдуме назвали борщевик «частью бактериологической войны США против РФ»

Депутат Баженов счел борщевик частью бактериологической войны США против России

Депутат Государственной думы и известный специалист по выживанию Тимофей Баженов допустил, что распространение борщевика в России «было частью бактериологической войны» со стороны США. Видео с его выступлением в нижней палате парламента опубликовано в Telegram-канале «Вы слушали Маяк».

«Пустыри, кладбища, все это долгое время находившееся в заброшенном состоянии земельное хозяйство покрылось борщевиком. Я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны, направленной против нас Соединенными Штатами», — сказал парламентарий.

21 февраля сообщалось, что в России планируют внести в Земельный кодекс поправки, обязывающие дачников защищать свой земельный участок от произрастания инвазивных растений, в том числе, от борщевика Сосновского.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, что США осуществляет «биологический шпионаж» возле границ своих геополитических противников, чтобы проанализировать эпидемическую ситуацию в данных районах.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России заявил, что Минобороны США проводило опасные эксперименты во время специальной военной операции (СВО).

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