Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров анонсировал «нечто особенное» с участием верхушки украинской власти. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«На 25 февраля мы готовим нечто особенное», — сказал Никифоров.

По его словам, речь идет о «конференции, честном разговоре» про «дальнейший путь» Украины, путь страны в текущем году. Как заявил пресс-секретарь, в этом мероприятии примут участие «все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром». Он отметил, что на конференции «будет первая леди, будет мининфраструктуры, офис Зеленского» и сам президент.

Никифоров рассказал, что участники мероприятия обсудят вопросы развития Украины, ВСУ, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, поддержку бизнеса.

Он также сообщил, что по итогам конференции украинский лидер проведет пресс-конференцию.

До этого Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее в Польше заявили, что Украина находится в шаге от краха.