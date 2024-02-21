Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля

Офис Зеленского: на 25 февраля готовится «нечто особенное» с участием власти

close
100%
РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров анонсировал «нечто особенное» с участием верхушки украинской власти. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Рада».

«На 25 февраля мы готовим нечто особенное», — сказал Никифоров.

По его словам, речь идет о «конференции, честном разговоре» про «дальнейший путь» Украины, путь страны в текущем году. Как заявил пресс-секретарь, в этом мероприятии примут участие «все топ-спикеры власти, военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной рады, СБУ, ГУР, минстратпром». Он отметил, что на конференции «будет первая леди, будет мининфраструктуры, офис Зеленского» и сам президент.

Никифоров рассказал, что участники мероприятия обсудят вопросы развития Украины, ВСУ, внедрение современных технологий, гарантии безопасности, поддержку бизнеса.

Он также сообщил, что по итогам конференции украинский лидер проведет пресс-конференцию.

До этого Зеленский предложил премьер-министру Польши Дональду Туску до 24 февраля приехать на украинско-польскую границу, чтобы решить вопрос с транспортной блокадой.

Ранее в Польше заявили, что Украина находится в шаге от краха.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами