Легитимность президентства Зеленского поставили под сомнение

Легитимность президентства Владимира Зеленского на Украине после 21 мая будет под вопросом, так как конституция страны не запрещает проведение выборов во время конфликта. С такой точкой зрения выступил экс-депутат Рады, доктор юридических наук Валерий Карпунцов, сообщает «Страна.ua».

«Норма конституции говорит о том, что [на Украине] не существует запрета на выборы президента во время чрезвычайного или военного положения», — отметил он.

По словам Карпунцова, конституция Украины также определяет переход полномочий президента к другому лицу «в случае каких-то ситуаций, которые не являются стандартными».

«В таком случае полномочия несколько в обрезанном виде, неполном так сказать, переходят к председателю парламента», — заметил бывший депутат.

Карпунцов уверен, что ссылка на норму, согласно которой Зеленский исполняет свои полномочия до момента вступления в должность другого президента, сейчас некорректна. По его мнению, такой вариант возможен в случае, если выборы на Украине состоялись и уже определен следующий президент.

«В данном случае мы имеем чистую уголовную ситуацию, когда идет узурпация власти и это уже квалифицируется по уголовному кодексу», — заключил юрист.

Согласно недавнему опросу, 69% респондентов на Украине посчитали, что Зеленский должен остаться президентом до конца военного положения на территории страны.

Ранее в Германии оценили решение Украины отложить выборы президента страны.