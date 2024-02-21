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У Франции возникли трудности с финансированием помощи Украине

Bloomberg: у Франции возникли трудности с финансированием обещанной Киеву помощи

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Французским властям трудно найти средства для финансирования обещанной Украине помощи в размере €3 млрд из-за необходимости сокращения государственных расходов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство Bloomberg.

В материале утверждается, что Минобороны, МИД и министерство финансов европейской страны будут вынуждены перераспределить текущие средства для того, чтобы профинансировать пакет помощи, обещанный Украине.

Как уточнил источник агентства, кабмин не имеет в настоящий момент возможности вносить изменения в бюджет на текущий год, в том числе это касается и помощи Украине.

До этого глава МИД Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Франция планирует поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) новейшие дроны-камикадзе. По его словам, речь идет о дронах-камикадзе нового поколения, работу которых сейчас тестируют во Франции.

Ранее в Госдуме раскрыли ценность новых соглашений Киева с лидерами стран ЕС.

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