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Глава МАГАТЭ намерен посетить Иран в ближайшие месяцы

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Иран в конце апреля или в начале мая

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси может посетить Иран в ближайшие месяцы. Об этом сообщает ТАСС.

Вероятно, визит состоится во время проведения в республике 1-й Международной атомной конференции в конце апреля или начале мая.

По словам главы Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами, между Ираном и МАГАТЭ продолжается взаимодействие, ведутся переговоры для разрешения противоречий и развития сотрудничества.

Эслами заявил, что Гросси выразил желание приехать в Иран, «и когда бы он ни планировал свой визит, он будет осуществлен».

15 января США пообещали не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие и раскритиковали неспособность исламской республики сотрудничать с МАГАТЭ.

22 декабря МАГАТЭ призвало КНДР позволить проверить северокорейский реактор.

Ранее в Иране предупредили об устаревании «ядерной сделки».

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