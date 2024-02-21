В МИД РФ призвали серьезно относиться к заявлениям о ядерном оружии на Украине

Министерство иностранных дел России полагает, что к заявлениям о восстановлении ядерного статуса Украины следует относиться серьезно. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой к 10-летию государственного переворота на Украине в 2014 году.

Захарова напомнила о недавних «пробросах» украинских представителей на тему восстановления ядерного статуса страны. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности в беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном говорил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Показательно, что в феврале 2022 г. [президент Украины] В. Зеленский в своем выступлении на той же Мюнхенской конференции пригрозил пересмотреть отказ Киева от ядерного оружия», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что к «подобным опасным заявлениям» международное сообщество должно относиться «самым серьезным образом». Прежде всего, из-за того, что «у Украины со времен СССР еще сохранился научный и производственный потенциал для производства ядерных вооружений».

17 февраля украинский депутат Гончаренко заявил госсекретарю США Блинкену, что Украина должна или стать частью НАТО, или получить свое ядерное оружие.

21 февраля Украина не исключила размещения на своей территории ядерного оружия других стран.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у Украины уже может иметься ядерное оружие.