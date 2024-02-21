Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, подписанный в 1990 году, утратил смыл, так как нынешние немецкие власти не в состоянии ничего гарантировать. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, сообщает РИА Новости.

Депутат призвал к денонсированию договора.

«Эта страна [Германия] не имеет своего мнения, а ее независимость – фикция и блеф», — сказал Шеремет.

По мнению депутата, Германия стала похожа на колонию США, в которой ни одно жизненно важное решение не принимается без согласования с Вашингтоном. В то же время существовавшая с 1949 по 1990 год Германская Демократическая Республика (ГДР) «была намного демократичней, свободней, перспективней и благополучней, чем нынешняя Германия».

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии был подписан 12 сентября 1990 года между ГДР, ФРГ, СССР, Францией, Великобританией и США. Вскоре после этого он послужил правовой основной для объединения Германии, состоявшегося 3 октября 1990 года.

21 февраля глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года.

В тот же день это предложение назвали своевременным в Совете Федерации и в Госдуме.

Ранее в МИД РФ заявили о невозможности договориться со странами НАТО.