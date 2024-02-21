Карлсон рассказал о последствиях нелегальной миграции в США

Незаконная миграция ведет к разрушению США, уверен американский журналист и бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. О ситуации в родной стране он рассказал в ходе интервью для издания Blaze, видеозапись которого опубликована в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Карлсона, сейчас в США наблюдается самый высокий уровень нелегальной миграции за всю историю государства. Журналист подчеркнул, что за последние 15 лет в страну прибыли десятки миллионов иностранцев.

«Никто из них никогда не уедет. В основном они приезжают из беднейших стран планеты. Мы ничего о них не знаем», — сказал экс-ведущий Fox News.

Он добавил, что американское руководство ничего не делает для решения проблемы. Более того, Карлсон обратил внимание на намеренное открытие границ для мигрантов ради «демократического вытеснения».

«Американских граждан заменяют иностранцами, которых поощряют вступать в армию», — пояснил журналист.

Бывший ведущий Fox News не исключил, что в будущем власти будут использовать военнослужащих как инструмент политического контроля внутри США. Как сказал Карлсон, иностранцев намного легче привлечь к подобной деятельности по сравнению с коренными жителями страны.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил о риске террористических актов в стране из-за большого количества мигрантов.