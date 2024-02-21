В России предложили отменить одно положение Конституции

В Свердловской области предложили отменить одно из положений Конституции РФ. Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на статью местных чиновников.

По информации издания, речь идет об отмене запрета на идеологию. Авторами инициативы выступили советник главы Свердловской области Анатолий Гайда и заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев.

«Нормы Конституции Российской Федерации пронизаны идеологическим содержанием. Конституционная идеология является обязательной для всех», — предложили Гайда и Дубичев.

Отмечается, что авторы инициативы считают обоснованным приведение нормативно-правовой базы России в соответствие с «консервативными, традиционалистскими идеологическими принципами русского мира, духовными основами русской цивилизации».

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