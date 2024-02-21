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В России предложили отменить одно положение Конституции

На Урале предложили отменить установленный Конституцией запрет на идеологию

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Свердловской области предложили отменить одно из положений Конституции РФ. Об этом пишет издание Ura.ru со ссылкой на статью местных чиновников.

По информации издания, речь идет об отмене запрета на идеологию. Авторами инициативы выступили советник главы Свердловской области Анатолий Гайда и заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев.

«Нормы Конституции Российской Федерации пронизаны идеологическим содержанием. Конституционная идеология является обязательной для всех», — предложили Гайда и Дубичев.

Отмечается, что авторы инициативы считают обоснованным приведение нормативно-правовой базы России в соответствие с «консервативными, традиционалистскими идеологическими принципами русского мира, духовными основами русской цивилизации».

До этого партия «Справедливая Россия — За правду» выслушала экспертов, которые разработали рекомендации по улучшению государственного регулирования в сфере культуры с учетом традиционных ценностей. Вместо либеральной парадигмы невмешательства в творческие процессы партия и аналитики предложили новую модель государственного контроля над отраслью, где писатели могут стать основными объектами внимания.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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