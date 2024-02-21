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В Совфеде поддержали денонсацию договора с Германией от 1990 года

Сенатор Цеков поддержал денонсацию договора с Германией от 1990 года

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Markus Schreiber/AP

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Германия игнорирует положения договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года, поэтому нужно его денонсировать. Слова сенатора приводит РИА Новости.

Отмечается, что глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель призвал денонсировать договор, заключенный между ГДР, ФРГ, Францией, СССР, Великобританией и США в Москве 12 сентября 1990 года, так как он фактически не реализуется. К тому же, его позицию поддерживает вся немецкая община полуострова.

»[Германия] однозначно игнорирует (положения договора. — «Газета.Ru»). Его мнение попало в «десятку», — прокомментировал Цеков слова Гемпеля.

До этого Гемпель говорил, что соотечественники в Германии, а также сами немецкие граждане интересуются, как переехать жить в Крым. По его словам, немцы видят в Российской Федерации хранительницу христианских ценностей.

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