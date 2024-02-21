Задержан депутат заксобрания Ленинградской области

Задержан депутат законодательного собрания Ленинградской области от КПРФ Дамир Шадаев. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Отмечается, что информации о причинах задержания депутата нет.

«Сфера бизнес-интересов Шадаева — лес. В парламент он прошел по партийным спискам. Осенью в ЗакСе обсуждался вопрос о лишении его мандата, поскольку он уехал за границу и не появлялся на заседаниях с сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

По информации издания, Шадаев использовал депутатские бланки в интересах бизнеса своей дочери и входил в тройку самых богатых депутатов.

До этого бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) заподозрили в причастности к деятельности запрещенного в России подразделения Вооруженных сил Украины «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

Пономареву вменяют вступление в вышеуказанное военизированное формирование, публичные высказывания в его поддержку, открытую демонстрацию эмблем и атрибутики подразделения, а также проведение информационной работы с представителями «Легиона».

Ранее депутатам российского города запретили давать невыполнимые обещания.