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В МИД РФ уравняли поражение Украины с проигрышем Запада России

Галузин: поражение Украины из-за отсутствия денег станет проигрышем Запада РФ

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MFA Russia/Global Look Press

Поражение Украины из–за отсутствия финансирования со стороны союзников будет означать проигрыш Запада в противостоянии с Россией. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал высказал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, в настоящее время армия Украины держится лишь благодаря западной военной поддержке. При этом в Киеве признаю, что без помощи Запада украинские Вооруженные силы смогут продержаться 1-2 месяца.

Галузин обратил внимание на то, что если еще не так давно западные страны заявляли, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», то сейчас там используют выражение «настолько, насколько позволят имеющиеся возможности».

Дипломат напомнил, что в американском конгрессе продолжаются дебаты относительно выделения Украине пакета помощи на $60 млрд. По мнению дипломата, чем бы эти дебаты ни закончились, Украина уже стала для Запада «чемоданом без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко.

«В противном случае его (Киева) крах будет означать фиаско Запада в борьбе с Россией», — сказал Галузин.

Замглавы МИД РФ добавил, западные страны не хотят признать несбыточность мечты о нанесении Российской Федерации «стратегического поражения».

Тем временем Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более $60 млрд на возобновление помощи союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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