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Трамп напомнил, что Гитлера и Наполеона победила Россия

Трамп назвал Россию военной машиной, победившей Гитлера и Наполеона

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Cheney Orr/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками напомнил, что Россия победила Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

«Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина», — сказал Трамп, говоря о «противостоянии» европейских союзников США по НАТО и России.

Политик также выразил мнение, что союзники США в Европе должны увеличить расходы на оборону. Он напомнил, что разница с Вашингтоном в настоящее время составляет $150 млрд.

До этого CNN сообщил, что президент США Джо Байден поручил своей команде представить Трампа невменяемым.

19 февраля бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Трамп в случае победы на президентских выборах выведет страну из НАТО. По ее мнению, он сделает все возможное, чтобы стать абсолютным авторитарным лидером, если ему будет предоставлена такая возможность.

Ранее Трамп выиграл кокусы в штате Айова.

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