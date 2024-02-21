МИД РФ не исключил ответных мер в случае изъятия Украиной российских активов

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия примет ответные зеркальные меры, если Украиной будут конфискованы ее активы. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя решение украинской Верховной рады об изъятии российской собственности и планах Киева конфисковать два принадлежащих РФ самолета Ан-148, Галузин отметил, что любые попытки отчуждения в недружественных странах собственности России являются нелегитимными и представляют собой воровство чужого имущества.

Дипломат подчеркнул, что в случае конфискации за рубежом российских активов Москва рассматривает все варианты защиты своих законных прав и интересов. Не исключено, что будут применены «ответные меры зеркального характера», а также судебное обжалование возможных решений о конфискации.

Ранее глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что Украина располагает 691 российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.