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В США прокомментировали призывы внести РФ в список стран – спонсоров терроризма

Белый дом: США не намерены вносить Россию в список стран – спонсоров терроризма

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Evelyn Hockstein/Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют вносить Россию в список стран – спонсоров терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кирби, Вашингтон оказывает сильное давление на Москву в течение последних двух лет.

«Вы увидите в пятницу, что мы собираемся усилить это давление на Россию. Но мне нечего объявить в отношении включения [РФ] в список стран – спонсоров терроризма», — поделился представитель Белого дома.

До этого Кирби на онлайн-брифинге заявил, что 23 февраля США введут крупный пакет антироссийских санкций в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

Также заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит говорил, что США продолжат вводить санкции в отношении Белоруссии с целью побудить ее прекратить поддерживать специальную военную операцию (СВО) России на Украине.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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