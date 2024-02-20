В Венгрии призвали принять в ЕС страны Западных Балкан

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал быстрее принять в Евросоюз страны Западных Балкан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если Евросоюз откроет двери и примет страны Западных Балкан, то будет уже не важно, кто там пытается оказывать влияние», — отметил Сийярто.

Он добавил, что затягивание процесса евроинтеграции лишь повышает разочарование и скептицизм среди граждан этих стран к альянсу.

До этого спикер молдавского парламента Игорь Гросу называл реформу в сфере юстиции, борьбу с фейками и олигархами обязательствами Кишинева на пути евроинтеграции.

Президент Молдавии Игорь Додон сравнивал евроинтеграцию страны в ЕС с «морковкой» для народа. Он подчеркнул, что стратегия президента Молдавии Майи Санду заключается в том, чтобы «разрушить все», в связи с чем власти закрывают университеты и больницы.

Ранее Орбан рассказал о стратегии ЕС по расширению.