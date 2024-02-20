Российский дипломат заявил, что Европа отстает от РФ в военном плане на годы

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что РФ ушла в военном плане от Европы на годы вперед.

«Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет», — заявил дипломат.

Он отметил, что европейские страны уже исчерпали старые запасы вооружений. Гаврилов добавил, что НАТО как огня боится воевать с Россией.

Ранее экс-посол Соединенных Штатов в НАТО Ивао Даалдер заявил, что в странах НАТО растет обеспокоенность амбициями России и потенциальными планами прямого военного столкновения со членами альянса. По его словам, союзники по НАТО также все больше обеспокоены тем, что у Москвы есть более масштабные амбиции, такие как, в конечном итоге, прямой вызов НАТО.

Ранее сообщалось, что члены НАТО на Мюнхенской конференции по безопасности обсуждали возможность атаки на одну из стран альянса со стороны России.