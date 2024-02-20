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В Минске заявили, что Запад участвует в терактах на территории России

КГБ Белоруссии: Запад непосредственно участвует в терактах на территории РФ

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РИА «Новости»

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель в ходе своего выступления на расширенном совещании президента страны с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности заявил, что Запад непосредственно участвует в терактах на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, к подобной деятельности причастны Великобритания, США, Франция, Польша и другие страны. Они не только поставляют оружие Украине, но и «непосредственно участвуют в планировании и осуществлении террористических и диверсионных актов на территории России».

Тертель добавил, что страны Запада в том числе доставляют исполнителей и средства террора транзитом через Беларусь в Россию.

До этого комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии сообщал, что заброска задержанной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в республику была организована Службой безопасности Украины.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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