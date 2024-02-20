Украинский посол призвал наказать польских фермеров

Посол Украины в Польше Василий Зварыч осудил польских фермеров, высыпавших на землю украинское зерно. Соответствующий пост он разместил в своем аккаунте в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем высыпание украинского зерна протестующими в Медыке. Полиция должна решительно реагировать и наказать тех, кто нарушает право», — написал он.

По его словам, эти действия говорят об отсутствии уважения к работе украинских фермеров. Хварыч заявил, что это «стыд и позор».

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в нарушении принципов солидарности на фоне ситуации на границе, где бастуют фермеры. Он заявил, что поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «срочно переговорить с польским коллегой».

Мэр Львова Андрей Садовой назвал протестующих польских фермеров «пророссийскими провокаторами» после того, как они высыпали на дорогу украинское зерно возле КПП Ягодин — Дорогуск на границе.

Ранее сообщалось, что Польшу хотят засудить за просыпанное украинское зерно.