Официальный представитель Евросоюза Петер Стано заявил, что в альянсе не готовы заранее сказать, признают ли результаты российских президентских выборов в марте 2024 года. Об этом сообщает Reuters.

По словам европейского чиновника, в Евросоюзе должны увидеть, что именно произойдет в марте в России.

«Мы не можем заранее предсказывать, признаем мы выборы или нет», — подчеркнул Стано.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович говорил, что Россия привлечет к ответственности релокантов с антироссийской позицией, проживающих за рубежом, если они совершат провокации в ходе выборов президента.

Он говорил, что проживающие за рубежом и занимающие антироссийскую позицию, готовятся к проведению провокаций в ходе выборов президента РФ.

Также Аскальдович говорил, что Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ отказалось от приезда на президентские выборы в Россию в качестве наблюдателей, подтвердив непрофессионализм и русофобскую позицию.

Ранее сообщалось, что Санду рискует проиграть президентские выборы в Молдавии в 2024 году.