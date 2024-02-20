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Посол РФ указал МИД Франции на недопустимость вмешательства в дела страны

Посол Мешков указал МИД Франции на недопустимость вмешательства в дела страны

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French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Посол РФ во Франции Алексей Мешков в ходе вызова в МИД республики в связи со смертью Алексея Навального указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела России. Об этом в российском посольстве сообщили ТАСС.

Уточняется, что в Париже Алексей Мешков был вызвал в МИД Франции, где ему был зачитан циркуляр в связи со смертью Алексея Навального.

«В ответ французам была дана жесткая отповедь о неприемлемости очередной попытки западных режимов вмешаться во внутренние дела России», — сообщили в дипмиссии.

17 февраля советник-посланник посольства России в Лондоне, который был вызван 16 февраля в МИД Британии, также заявил представителям королевства о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол Антонов прокомментировал реакцию Вашингтона на смерть Навального.

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