В Кремле прокомментировали слова Вучича об ухудшении отношений РФ и Сербии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Сербии Александера Вучича о возможных изменениях в отношениях РФ и Сербии, заявил, что на Белград всегда оказывали сильное давление за дружбу с Москвой.

«Я не знаю контекста этого высказывания. На Белград и так оказывается сильное давление. Это не связано с чьими-то смертями...», — сказал представитель Кремля.

Накануне Вучич в интервью телеканалу Prva заявил, что Запад усилит давление на Сербию в связи со смертью Алексея Навального в российской колонии, также это может усложнить отношения Белграда и Москвы. Сербский лидер назвал смерть Навального трагедией, которая «подлила масла в огонь» в отношения между странами.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Франции вызвал посла России из-за смерти Навального.