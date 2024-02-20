В Кремле ответили на вопрос о реакции Испании на смерть перебежчика Кузьминова

В Кремле не получали официальной информации от испанской стороны о смерти российского пилота-перебежчика Максима Кузьминова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мне неизвестно, были ли сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информации на этот счет не располагаем», — сказал Песков.

Накануне издание «Украинская правда» со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины сообщало, что российский пилот-перебежчик мог быть убит в Испании после того, как к нему пришла бывшая девушка.

В сентябре 2023 года ГУР сообщало, что Кузьминов 9 августа угнал Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту, кроме Кузьминова, находились два члена экипажа, которых, по заявлению украинской разведки, убили из-за оказанного сопротивления.

Позже глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что погибший в Испании перебежчик Максим Кузьминов стал моральным трупом, еще когда планировал угон российского военного вертолета Ми-8.

Ранее в Екатеринбуге простились со штурманом угнанного на Украину Ми-8.