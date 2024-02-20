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В Барнауле согласовали акцию памяти Бориса Немцова

«Яблоко» анонсировало согласованную акцию памяти Бориса Немцова в Барнауле

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Борис Бабанов/РИА «Новости»

Представители филиала партии «Яблоко» в Алтайском крае заявили о намерении провести акцию в память о политике Борисе Немцове. Информация об этом появилась на сайте партии.

Памятное мероприятие должно состояться на площади Свободы у памятника жертвам политических репрессий «Прощание». Подчеркивается, что акцию согласовали с барнаульской администрацией.

Бывшего вице-премьера России Бориса Немцова не стало вечером 27 февраля 2015 года. После случившегося были задержаны Азор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов, Хамзат Бахаев и Заур Дадаев.

Последнего считают лицом, стрелявшим в Немцова. Следствие заявляло, что за голову политика мужчинам пообещали 15 млн рублей. Мотивы и личности организаторов установить не удалось. Все фигуранты дела Немцова получили от 11 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что не стало матери Бориса Немцова.

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