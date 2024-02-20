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В Крыму предлагают Госдуме признать США страной-агрессором

Депутат от Крыма Шеремет призвал признать США страной-агрессором

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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Соединенные Штаты следует признать страной-агрессором за поставку оружия для Вооруженных сил Украины. Об этом заявил РИА Новости депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

»США нужно признать страной-агрессором. Мы прекрасно осознаем, что, поставляя Украине летальное оружие, туда же едут американские инструкторы, которые и обслуживают их военные разработки. К примеру, те самые зенитные ракетные комплексы Patriot. Фактически американцы напрямую втянуты в этот конфликт и являются одной из его сторон», — заявил Шеремет.

Депутат от Крыма заявил, что кадровые американские военнослужащие постоянно прибывают на Украине, маскируясь под наемников, а разведка альянса НАТО, подконтрольного США, помогает Вооруженным силам Украины координировать удары по российским регионам.

До этого российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над двумя регионами страны украинские беспилотники.

Ранее сообщалось, что ПВО РФ за сутки сбило 96 дронов ВСУ и два снаряда HIMARS.

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