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МИД Франции вызвал посла России из-за смерти Навального

МИД Франции вызвал посла России Мешкова из-за смерти Навального в колонии

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Pavel Golovkin/AP

МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова из-за смерти Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Стефана Сежурне.

«Я сегодня попросил вызвать российского посла в МИД Франции», — сказал дипломат на пресс-конференции в Буэнос-Айресе.

Министр отметил, что он последовал примеру некоторых других европейских стран.

До этого глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в эфире телеканала Sky News, что Лондон рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Навального.

19 февраля российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.

17 февраля советник-посланник посольства России в Лондоне, который был вызван 16 февраля в МИД Британии, заявил представителям королевства о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ.

16 февраля 2024 года Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Юлия Навальная сделала первую публикацию в соцсети после смерти мужа.

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