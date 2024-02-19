В Белоруссии хотят наказывать за «пропаганду добровольного отказа от детей»

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что в республике подготовлен законопроект об ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений. Его слова передает ТАСС.

«Подготовлен законопроект, устанавливающий административную ответственность за пропаганду ненормальных отношений, педофилии, добровольного отказа от детей. Этот проект проходит процедуру согласования», — поделился Швед.

Он подчеркнул, что оппоненты страны пытаются разрушить ценности Белоруссии, поэтому сегодня важно «не допускать подобного рода даже обсуждения каких-либо тем».

Швед пояснил, что обсуждается административная ответственность, а также проведение широкой идеологической и разъяснительной работы.

До этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова говорила, что Украина преследует приемные семьи, которые в 2022 году взяли под опеку детей из Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.