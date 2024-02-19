В Кремле прокомментировали планы Украины продать попавшие под санкции российские активы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинским властям трудно сделать еще что-то, чтобы еще больше ухудшить свой имидж.

Так он прокомментировал новости о планах Киева продать российские активы, которые попали под санкции.

«Естественно, речь пойдет об экспроприации собственности чужого государства», — пояснил Песков.

До этого глава Фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что Украина располагает 691 российским активом, попавшим под санкции, которые она планирует продать. О каких именно активах идет речь, он не уточнил.

Также он отмечал, что в бюджет его страны впервые поступили активы, арестованные в результате наложения санкций. Он указал, что речь идет о сумме в $850 тыс.

По словам руководителя фонда, в эту сумму вошли конфискованные сбережения Сальдо, а также деньги, принадлежащие компании, владельцем которой называют Дерипаску.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз предложит новые санкции против России.