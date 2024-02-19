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«Банковский» запрет Узбекистана назвали пощечиной отношениям двух стран

Политолог Хомяков: Узбекистан из-за страха санкций нанес пощечину отношениям с РФ

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Global Look Press

Решение Узбекистана запретить попавшим под санкции лицам открывать счета в местных банках отразится на отношениях с Россией, считает политический обозреватель Владимир Хомяков. Он назвал действия властей Узбекистана недружественными, подчеркнув в беседе с Tsargrad.tv, что это решение потребует ответных шагов.

«Вот и запреты на открытие счетов для наших граждан стали пощечиной деловым отношениям двух стран. Власти Узбекистана «в период интеграции в международную финансовую систему» демонстративно решили соблюсти антироссийские санкции, чтобы их банки не попали под санкции сами», — заявил Хомяков.

Он напомнил, что теперь узбекские банки смогут отказать любому человеку в открытии счета или финансовых операциях, чтобы избежать риска нарушить западные рестрикции. Также теперь при получении лицензии банки должны будут прикладывать к списку документов перечень мер, на которые они пойдут для гарантированного соблюдения антироссийских санкций, добавил эксперт.

Во многом сложившаяся ситуация, по мнению политолога, связана с тем, что в ноябре прошлого года Минпромторг США ввел экспортные ограничения компании Mvizion из Узбекистана. Причиной в ведомстве назвали «содействие военно-промышленному комплексу и производству дронов в России».

Напомним, 14 февраля Парламент Узбекистана принял в первом чтении законопроект, разрешающий банкам не открывать счета и не проводить операции для лиц под санкциями, чтобы избежать рисков для банковской системы страны. Эксперты подчеркивают, что это решение не сильно отразится на россиянах, которые по-прежнему будут иметь доступ к международным финансовым услугам.

Ранее МИД РФ выразил протест послу Узбекистана после слов ректора университета журналистики.

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