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Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова УССР преступным актом

Константинов назвал передачу Крыма УССР преступным актом

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Евгений Биятов/РИА Новости

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов назвал «преступным актом» передачу в 1954 году полуострова в состав УССР, сообщает РИА Новости.

По словам Константинова, у этого решения не было никакой целесообразности. Передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки или же с дарением имения в эпоху крепостного права. Кроме того, считает Константинов, нельзя исключать вероятность своего рода сделки Москвы с руководителями УССР, лояльность которых покупалась Крымом. Политик назвал принятое главой СССР Никитой Хрущевым решение «преступным», подчеркнув при этом, что окончательное слово в его оценке должно остаться за судом.

Константинов отметил, что жители Крыма наделены политической волей, которую 10 лет назад однозначно выразили на референдуме и твердо стоят на своем решении и сейчас. Поэтому с их волей всем придется считаться.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина рискует полностью потерять легитимность, отменяя президентские выборы.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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