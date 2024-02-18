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В Раде выступили за возвращение Украине ядерного оружия

Депутат Рады Алексей Гончаренко призвал вернуть Украине ядерное оружие

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) выступил за возвращение Украине ядерного оружия, от которого она отказалась в середине 1990-х годов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, возвращение Киеву такого оружия является «единственной опцией для выживания» Украины.

«Если НАТО не хочет принимать нас в альянс. Значит, надо делать ракеты», — заявил политик.

По его словам, Украине не нужны тысячи ракет, надо — 20.

Гончаренко также считает, что если против Украины введут санкции из-за гипотетического наличия у нее ядерного оружия, то страна «потерпит».

«Иного выхода нет», — добавил он.

До этого бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у Украины уже может иметься ядерное оружие, так как страна обладает АЭС и имеет представление о соответствующих технологиях.

После распада СССР Киев унаследовал ядерный арсенал. В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

Ранее в МИД России рассказали о последствиях в случае обладания Киевом ядерным оружием.

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