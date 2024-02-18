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США и Украина могут подписать договор о гарантиях безопасности до саммита НАТО

В Киеве хотят подписать договор о гарантиях безопасности с США до саммита НАТО

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Kevin Lamarque/Reuters

США и Украина могут подписать договор о гарантиях безопасности до саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле. Об этом заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает агентство «Укринформ».

«С тактической точки зрения переговоры проведены, стратегически принята декларация. Это решение может быть принято раньше (саммита НАТО в Вильнюсе в июле. – «Газета.Ru)», — сказала чиновница.

Она также уверена, что две страны точно подпишут гарантии безопасности.

16 февраля резиденты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

В этот же день Украина и Германия также подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

До этого газета The Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности на 10 лет, план предусматривает четыре этапа.

Ранее Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Британией.

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