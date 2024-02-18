Премьер Эстонии призвала ЕС разработать план по выпуску еврооблигаций

Европейский союз должен разработать план по выпуску еврооблигаций, чтобы стимулировать оборонную промышленность континента. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает Bloomberg.

По ее словам, именно ЕС должен обеспечить выпуск ценных бумаг, так как облигации, выпущенные отдельными странами, не смогут привлечь необходимое количество средств.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель также поддержали идею выпуска еврооблигаций для наращивания обороноспособности континента.

На этой неделе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представит в марте стратегию военной промышленности Евросоюза.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель говорил, что оборонная промышленность стран ЕС оказалась неготовой к конфликту между Украиной и Россией.

Ранее сообщалось, что в ЕС хотят ввести новую должность в сфере обороны.