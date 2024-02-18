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Нетаньяху отреагировал на сравнение Израиля с гитлеровской Германией

Нетаньяху назвал красной линией слова президента Бразилии по ситуации в Газе

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Abir Sultan/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал заявление президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, который сравнил действия еврейского государства в секторе Газа с преступлениями лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в отношении евреев. Слова главы кабмина приводятся в его официальном Telegram-канале.

Нетаньяху назвал словам бразильского президента «постыдными и серьезными».

«Речь идет о принижении Холокоста и попытке нанести вред еврейскому народу и праву Израиля на самооборону», — сказал он.

По словам премьера, это сравнение является «пересечением красной линии». Вместе с тем он отметил, что еврейское государство «борется за свою защиту и обеспечение своего будущего до полной победы, соблюдая при этом международное право».

Нетаньяху также сообщил, что он и глава израильского МИД Исраэль Кац решили «немедленно вызвать посла Бразилии в Израиле для строгого представления».

В свою очередь, Кац заявил в социальной сети X (бывшая Twitter), что поручил вызвать посла Бразилии в МИД 19 февраля в связи с заявлениями, которые сделал Лула да Силва. По словам министра, бразильскому послу сделают строгое представление.

До этого Лула Да силва сказал, что происходящее с палестинским народом «еще никогда ранее в мире не происходило». При этом он заявил, что такое происходило, когда Гитлер решил уничтожить евреев.

Ранее Израиль обвинили в желании уничтожить сектор Газа.

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