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В США готовят ответ на гипотетическую угрозу от России в космосе

Конгрессмен Тернер заявил о подготовке США плана ответа на угрозу РФ в космосе

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Depositphotos

Глава комитета по разведке палаты представителей Майк Тернер в эфире телеканала NBC News заявил, что Вашингтон работает над планом ответа на гипотетическую угрозу от РФ в космосе.

По словам Тернера, он встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудил подготовку соответствующего плана.

«Он (Салливан. — «Газета.Ru») начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это», — поделился Тернер.

При этом конгрессмен не смог подтвердить или опровергнуть распространяемую в американских СМИ информацию о том, что речь может идти о ядерном оружии.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Вашингтон получил информацию о технических возможностях Российской Федерации разместить противоспутниковое оружие в космосе, но подобных намерений со стороны Москвы нет.

По его словам, США обнаружили возможности осуществить вывод в космос системы, которая в теории способна наносить урон спутникам.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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