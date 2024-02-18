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В Китае заявили об ослаблении западной поддержки Украины

Global Times: западная поддержка Украины стала ненадежной

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Global Look Press

В КНР считают, что поддержка Украины со стороны стран Запада стала ненадежной и в ближайшее время может еще ослабнуть. Об этом пишет китайская газета Global Times.

По информации издания, законопроект о помощи Украине президента США Джо Байдена был принят в сенате при демократическом большинстве.

«Он (законопроект. — «Газета.Ru») сталкивается с большими препятствиями в палате представителей, контролируемой республиканцами. Хотя не исключено, что он в конце концов пройдет, поддержка Запада стала ненадежной, и это впечатление постепенно распространяется на общую ситуацию <…>, ослабляя уверенность и долгосрочные ожидания Киева и усиливая моральный дух России», — говорится в материале.

До этого бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон говорил, что ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не сумеют избежать поражения.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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