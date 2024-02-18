В Лондоне рассмотрят индивидуальные санкции в связи со смертью Навального

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в эфире телеканала Sky News, что Лондон рассмотрит введение индивидуальных санкций в связи со смертью Алексея Навального.

«Мы смотрим, есть ли отдельные люди, которые ответственны за это, и существуют ли индивидуальные меры и действия, которые мы можем принять», — сказал Кэмерон на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам дипломата, британские власти не объявляют о санкциях заранее, поэтому он не может сказать больше по этому поводу.

До этого советник-посланник посольства России в Лондоне, который был вызван в пятницу в МИД Британии в связи со смертью Навального, заявил представителям британской стороны о неприемлемости вмешательства во внутренние дела РФ.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года его приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп осужденный Навальный почувствовал себя плохо, вернувшись с прогулки, и практически сразу потерял сознание. Реанимационные действия проводились в течение получаса, но оказались безуспешными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Китая не стали комментировать смерть Навального.