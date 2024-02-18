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Во Франции высказались о продолжении гуманитарной помощи Украине

Le Figaro: большинство французов выступили за продолжение гумпомощи Украине

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Shutterstock

Большая часть французов выступили за продолжение гуманитарной помощи Украине. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на опрос, проведенный La Tribune Dimanche.

По данным исследования, почти три четверти респондентов во Франции считают, что поставка гуманитарных материалов, в которые входят продукты питания, должна сохраняться. За это проголосовали 44% участников опроса. Еще 32% проголосовали за увеличение объема помощи. Кроме того, 46% опрошенных высказались за продолжение приема украинских беженцев.

При этом 70% респондентов поддержали санкции против России, а оставшиеся 30% предложили их ослабить.

В исследовании участвовали тысяча человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в материковой части Франции.

До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что новый транш Украине от Франции на €3 млрд в рамках соглашения о сотрудничестве между двумя странами является безумием.

17 февраля лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

Ранее стало известно, что Франция вместе с G7 разработают механизм возмещения ущерба Украине.

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